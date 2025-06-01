Putin’in yeni cephesi: Rus romanlarındaki savaş çağrısı

Rusya'da ürkütücü bir yeni aşırı milliyetçi kurgu dalgası yayılıyor. Bu edebi tür doğrudan ülkenin gençlerine ve genç erkeklerine hitap ediyor. "Z edebiyatı" olarak adlandırılan aksiyon dolu romanlar, genç okuyucuları savaşa katılmaya teşvik eden Kremlin'in son silahı olarak nitelendiriliyor. Ana akım kitapçılardan okul kütüphanelerine kadar bu romanlar, Rus gençlik kültürünü tek bir temel mesajla dolduruyor: savaş, öl ve hizmet et.

ADINI "Z" SİMGESİNDEN ALIYOR

Adını Ukrayna'nın işgalini desteklemek için tanklara ve reklam panolarına yerleştirilen "Z" simgesinden alan bu kitaplar, Rusya'nın asil, savaş halinde ve Nazi düşmanlarıyla çevrili olduğu distopik bir dünya sunuyor.



Kahramanlar sadece cesur askerler değil, aynı zamanda şan, kardeşlik ve Vladimir Putin'in yeniden canlanan Rusya vizyonu uğruna hayatlarını feda eden şehitler olarak tasvir ediliyor.

"RUSYA DÜŞMANLARLA ÇEVRİLİDİR"



Nottingham Trent Üniversitesi’nde siyasi iletişim alanında kıdemli öğretim görevlisi Dr. Colin Alexander, The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Devlet, günlük yaşamın militarize edildiği bir kültür yaratmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.



Alexander, "Bu, iyi bir vatandaş, iyi bir vatansever, iyi bir insan olmak için savaşa gitmeniz gerektiği fikrinin normalleştirilmesidir, çünkü Rusya düşmanlarla çevrilidir." dedi.

"KAYBOLURSANIZ SAVAŞ SİZİ BÜTÜNLEŞTİRECEKTİR"



Bu romanlardan biri olan Aleksey Sukonkin'in Albay Hiçkimse adlı romanı, hapisten çıktıktan sonra Wagner paralı asker grubuna katılarak bir amaç ve kurtuluş bulan, perişan bir genç adamın hikayesini anlatıyor.



Mesaj açık görünüyor: Eğer kaybolursanız veya haklarınız elinden alınırsa, savaş sizi bütünleştirecektir.



Bu kitaplar, devlet televizyonunda tartışılıyor, okullarda dağıtılıyor ve hatta 2023'teki ölümünden önce Wagner’in patronu Yevgeny Prigojin tarafından çevrim içi olarak paylaşılıyordu.

BARIŞA DEĞİL ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYORLAR



Uzmanlara göre, bu yayın türü, çok daha büyük bir sistemin yalnızca bir parçası. Vatanseverlik temelli eğitim programları, gençlik askeri kulüpleri ve sosyal medyayı dolduran savaş yanlısı içeriklerle birlikte, barış değil çatışmaya hazır bir nesil yetiştiriliyor.