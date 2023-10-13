Putin: Karabağ konusunda barış anlaşması mümkün

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir barış anlaşması imzalamasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi ve barış görüşmelerinin Moskova'da yapılmasını önerdi.



Putin sözlerine şöyle devam etti:

"Rus barış gücü askerleri Kasım 2025'e kadar Dağlık Karabağ'da kalacak. Karabağ konusunda barış anlaşmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Sınırın çizilmesi ile ilgili teknik sorunlar var. Kırgızistan'daki Rus Hava Üssü aşırılık yanlılarına karşı caydırıcı bir unsur."

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.



Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.



Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.