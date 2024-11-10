Putin'le görüşen Trump'tan "gerginliği düşürme" çağrısı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Trump'ın Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

Putin'le görüşen Trump'tan "gerginliği düşürme" çağrısı

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

GERGİNLİĞİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya- Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

"SAVAŞI HEMEN BİTİRECEĞİNİ" İDDİA ETMİŞTİ

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.

Öte yandan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Batılı hiçbir lider Putin ile görüşmemişti.

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