Putin'le görüşen Trump'tan "gerginliği düşürme" çağrısı
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Trump'ın Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.
The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.
GERGİNLİĞİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI
ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.
Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.
Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.
"SAVAŞI HEMEN BİTİRECEĞİNİ" İDDİA ETMİŞTİ
Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.
Öte yandan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Batılı hiçbir lider Putin ile görüşmemişti.
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