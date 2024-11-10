Putin'le görüşen Trump'tan "gerginliği düşürme" çağrısı

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

GERGİNLİĞİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI



ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.



Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.



Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

"SAVAŞI HEMEN BİTİRECEĞİNİ" İDDİA ETMİŞTİ



Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.



Öte yandan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Batılı hiçbir lider Putin ile görüşmemişti.