Putin: Zaporijya'ya yönelik bombardıman büyük ölçekli bir felaket riski doğuruyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'nın güneyindeki Rusya kontrolündeki Zaporijya'daki nükleer santralinin bombalanmasından Kiev'i sorumlu tuttuğunu söyledi.



Bununla birlikte Putin’in Macron’a "Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik bombardıman büyük ölçekli bir felaket riski doğuruyor” dediği kaydedildi.



Kremlin, Putin ve Macron’un Zaporijya Nükleer Santrali’ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bir ekip gönderilmesi gerektiğini konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Putin, Zaporijya Nükleer Santralinin bombalanmasından Kiev'i sorumlu tuttu.

Ayrıca Putin’in Macron'a Rus gıda ve gübre ürünlerini dünya pazarlarına tedarik etmenin önündeki engellerin devam ettiğini söylediği bildirdi.

GUTERRES: ZAPORİJYA'NIN ÜRETTİĞİ ENERJİ UKRAYNA'YA AİT

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da Odessa Limanı'nı ziyaret etti. Guterres, ziyaretin ardından limanda önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Rus nükleer santralinde üretilen elektriğin Ukrayna'ya ait olduğunu söyleyen Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya aittir, saygı gösterilmesi gerekir. Santral, askerden arındırılmalı ve bu sorun yakın zamanda çözülecek" ifadelerini kullandı.



Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya nükleer santralde büyük çaplı bir provokasyon planlamakla suçlanarak, Rus kuvvetlerinin tesisi Ukrayna elektrik şebekesinden ayırıp Rus santraline bağlamayı planladıkları belirtildi.



Rusya ve Ukrayna mart ayında Rusya tarafından ele geçirilen, ancak halen Ukraynalı teknisyenler tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük nükleer santralini bombalamakla birbirlerini suçladı. Tesisin altı reaktöründen sadece ikisi çalışıyor.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait" dedi.

ZAPORİJYA'DA GELECEK AY RUSYA'YA KATILMAK İÇİN REFERANDUM YAPILACAK



Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.



Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.



Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.



Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.