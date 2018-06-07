ABD destekli Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkani İlham Ahmet, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
Ahmet, Şam yönetimine yakın bir siyasi grubun kendileriyle diyalog başlatmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.
Başka bir Kürt yetkili de Suriye içinde çözüm arayacaklarını söyledi. Ziyaret, yol haritasının açıklanmasının ardından geldi.
Menbiç Askeri Konseyi, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmaya karşı çıkıyor. Askeri Konsey'den de bir açıklama geldi. Konsey, Menbiç'te Türkiye'nin askeri varlığını kabul etmeyeceklerini söyledi.
PYD Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır
NTV HaberDünya
Türkiye ile ABD arasında Menbiç yol haritasının onaylanmasının ardından Suriye'nin kuzeyinden, "PYD'nin bölgenin geleceğiyle ilgili Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır olduğu açıklaması" geldi.
ABD destekli Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkani İlham Ahmet, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.