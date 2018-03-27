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"PYD Suriye'de parti kurdu" iddiasına ABD'den açıklama

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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, PYD tarafından kurulduğu iddia edilen Suriye Gelecek Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin geleceği için siyasi müzakere süreci öngören Birleşmiş Milletler kararına saygı duyan her partiyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü, "Suriye Gelecek Partisi, PYD'nin parçası mıdır" sorusuna ise partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğu yanıtını verdi.

Partinin, bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini ifade eden Heather Nauert'e Ankara ve Moskova'nın Tel Rıfat'ın TSK kontrolüne geçmesi için anlaşıldığı iddiaları da soruldu.

Nauert söz konusu haberleri görmediğini söyleyerek soruya yanıt vermekten kaçındı.

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