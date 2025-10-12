Qantas’ta veri sızıntısı: 5,7 milyon müşteri kaydı internete sızdı

Avustralyalı havayolu devi Qantas Airways Ltd., Temmuz ayında meydana gelen siber saldırıda çalınan müşteri verilerinin çevrimiçi ortamlarda yayınlandığını açıkladı.

Şirket, veri sızıntısının boyutunu belirlemek için güvenlik uzmanları ve Avustralya yetkilileriyle birlikte çalıştığını bildirdi.

Qantas’tan yapılan açıklamaya göre, ihlal üçüncü taraf bir platform üzerinden alınan 5,7 milyon müşteri kaydını kapsıyor.

Verilerin büyük bölümünde yalnızca isim, e-posta adresi ve sık uçan yolcu bilgileri bulunuyor. Ancak daha küçük bir kısımda adres, doğum tarihi, telefon numarası, cinsiyet ve yemek tercihleri gibi kişisel bilgilerin yer aldığı belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Şirket, kredi kartı, pasaport veya oturum açma bilgilerine erişilmediğini vurguladı. Qantas, çalınan verilerin erişimi ve paylaşımını engellemek için Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir kararı aldığını duyurdu.

Havayolu şirketi, olayın ardından sistem izleme ve personel eğitimine yönelik güvenlik önlemlerini güçlendirdiğini açıkladı. Ayrıca Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve Federal Polis ile iş birliğinin sürdüğünü, etkilenen müşterilere kimlik koruma desteği sağlandığını belirtti.