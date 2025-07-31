Radyoaktif arı alarmı! Nükleer üste yuva bulundu

ABD'de nükleer bombaların önemli parçalarını üreten Güney Carolina eyaletindeki bir şantiyede çalışanlar, radyoaktif bir eşek arısı yuvası buldu.

Ancak yetkililer herhangi bir tehlike olmadığını söyledi.

ABD Enerji Bakanlığı'nın raporuna göre, Aiken yakınlarındaki Savannah Nehri Sahası'nda rutin olarak radyasyon seviyelerini kontrol eden çalışanlar, 3 Temmuz'da sıvı nükleer atıkların depolandığı tankların yakınındaki bir noktada bir eşek arısı yuvası buldu.

Yetkililer, yuvanın federal yönetmeliklerde izin verilen seviyenin 10 katı radyasyona sahip olduğunu söyledi.

CNN Interntional'ın bildirdiğine göre işçiler yuvaya böcek ilacı sıktı, yuvayı çıkardı ve radyoaktif atık olarak imha etti. Yetkililer, herhangi bir eşek arısına rastlanmadığını belirtti.

KİRLİLİK NEREDEN GELDİ?



Raporda atık tanklarından herhangi bir sızıntı olmadığı, yuvanın büyük ihtimalle sahanın tam kapasiteyle faaliyete geçtiği dönemden kalan radyoaktivite kalıntılarından kaynaklanan "yerinde radyoaktif kirlenme" nedeniyle radyoaktif olduğu belirtildi.

Gözlem grubu Savannah River Site Watch, kirliliğin nereden geldiği, eşek arılarının bununla nasıl karşılaşmış olabileceği ve bir yerde sızıntı olması durumunda başka bir radyoaktif yuva olma ihtimali gibi ayrıntıları içermeyen raporun "en iyi ihtimalle" eksik olduğunu bildirdi.



Grubun yönetici direktörü Tom Clements, eşek arısı yuvasının türünü bilmenin de kritik öneme sahip olduğunu, bazı eşek arılarının yuvayı topraktan yaptığını, bazılarının ise kirliliğin nereden geldiğini tespit edebilecek farklı malzemeler kullandığını söyledi.

TESİS DIŞINDA OLMALARI TEHLİKELİ DEĞİL

Savannah River Mission Completion'ın şu anda sahayı denetleyen kuruluşunun açıklamasına göre, tank çiftliği sahanın sınırları içerisinde yer alıyor ve eşek arıları genellikle yuvalarından sadece birkaç yüz metre uzakta uçuyorlar, bu nedenle tesisin dışında olmaları tehlikeli değil.



Aiken Standard'a verilen bilgiye göre , eğer yaban arıları bulunmuş olsaydı, yuvalarına kıyasla çok daha düşük radyasyon seviyelerine sahip olacaklardı.

PLÜTONYUM ÇUKURLARI İÇİN AÇILDI



Tesis, Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş'ın başlangıcında nükleer bombaların çekirdeğini oluşturmak için gereken plütonyum çukurlarını üretmek amacıyla 1950'lerin başında açılmıştı. Şimdi ise tesis, nükleer santraller için yakıt üretimi ve temizlik faaliyetlerine yönelmiş durumda.



Savannah River Mission Completion'a göre, tesiste 625 milyon litreden fazla sıvı nükleer atık üretildi ve buharlaşma yoluyla bu miktar yaklaşık 129 milyon litreye düşürüldü.



Yeraltı depolarından 43'ü hâlâ kullanımda, 8'i ise kapalı.