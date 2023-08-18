Radyoaktif su okyanusa boşaltılacak

Japonya hükümeti Fukuşima nükleer felaketinin ardından biriken atık suyu okyanusa bırakmaya hazırlanıyor. 2011'de bölgeyi vuran deprem ve tsunamide kullanılamaz hale gelen fukuşima nükleer santralinde o tarihten beri 1.3 milyon tondan fazla radyoaktif su birikti. Su, hasar gören reaktörleri soğutmak için kullanılmıştı. Büyük tanklarda saklanan bu su, santrali işleten firmaya yılda 880 milyon dolara mal oluyor. Daha büyük bir sorunsa artık suyu depolayacak alan kalmaması. İşte bu nedenle suyun seyretilerek okyanusa bırakılması planlanıyor.



Radyoaktif kirliliği önlemek için işlemden geçirelecek olan su, deniz altına inşaa edilecek borularla kıyıdan uzakta 12 metre derinlikte okyanusa bırakılacak



Fukuşima anneleri, suyun okyanusa bırakılmasıyla bölgedeki radyasyon oranın yeniden yükselmesinden endişeli. Japon hükümetinin planı başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin de tepkisini çekiyor.



japon yetkililer ise arıtılmış suyun, büyük okyanusa salınmadan önce uluslararası düzeyde onaylanmış trityum seviyelerinin çok altına seyreltileceğini söylüyor.