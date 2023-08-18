Radyoaktif su okyanusa boşaltılacak

Radyasyon tespiti ya da bilimsel veri toplama konusunda uzman değillerdi. Fukuşima nükleer felaketinin ardından bu konuda çalışmaya başladılar. Okyanustaki radyasyon seviyesini belirleyebilmek için gönüllü olarak çalışıyorlar. Onlar Fukuşima anneleri olarak anılıyorlar.
Hepsinin çocukları var ve çocuklarının geleceklerinden de endişe ettikleri için seferber oldular. Fukuşima nükleer santralinin bulunduğu bölgenin kıyılarından su örneği topluyorlar. Radyasyon oranını tespit edebilmek için bu örnekleri labortuvarda inceletiyorlar.
Sadece su değil balık ve bölgede üretilen tarım ürünlerindeki radyasyon oranlarını da tespit etmek için çalışmalar yürütüyorlar. Ancak Fukuşima anneleri bugünlerde endişeli. Nedeniyse Japon hükümetinin atmaya hazırlandığı adım.
Japonya hükümeti Fukuşima nükleer felaketinin ardından biriken atık suyu okyanusa bırakmaya hazırlanıyor. 2011'de bölgeyi vuran deprem ve tsunamide kullanılamaz hale gelen fukuşima nükleer santralinde o tarihten beri 1.3 milyon tondan fazla radyoaktif su birikti. Su, hasar gören reaktörleri soğutmak için kullanılmıştı. Büyük tanklarda saklanan bu su, santrali işleten firmaya yılda 880 milyon dolara mal oluyor. Daha büyük bir sorunsa artık suyu depolayacak alan kalmaması. İşte bu nedenle suyun seyretilerek okyanusa bırakılması planlanıyor.
Radyoaktif kirliliği önlemek için işlemden geçirelecek olan su, deniz altına inşaa edilecek borularla kıyıdan uzakta 12 metre derinlikte okyanusa bırakılacak
Fukuşima anneleri, suyun okyanusa bırakılmasıyla bölgedeki radyasyon oranın yeniden yükselmesinden endişeli. Japon hükümetinin planı başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin de tepkisini çekiyor.
japon yetkililer ise arıtılmış suyun, büyük okyanusa salınmadan önce uluslararası düzeyde onaylanmış trityum seviyelerinin çok altına seyreltileceğini söylüyor.
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