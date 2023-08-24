Radyoaktif su okyanusa boşaltılıyor

Japonya, 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı.



Santraldeki su 2011'deki deprem ve tsunamide hasar gören reaktörleri soğutmak için kullanılmıştı.

Japonya, nükleer santralde biriken bir milyon tondan fazla radyoaktif suyun okyanusa tahliyesinin bugün başladığını duyurdu.



Açıklamanın ardından ilk tepki Pekin yönetiminden geldi. Atık suyun tahliyesinin başlanması kınanarak bunun "oldukça bencil ve sorumsuzca olduğu" belirtildi.



Tahliye konusunun sınır ötesi etkileri olan büyük bir nükleer güvenlik sorunu yarattığı vurgulanarak "Yalnızca Japonya'nın özel meselesi değildir" denildi.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporunda radyoaktif suyun tahliye planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu belirtilmişti.

