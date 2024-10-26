Radyoda devrim: Gazeteciler gitti, yapay zeka sunucular geldi

Polonya'daki bir radyo istasyonu, yayın kadrosunu yapay zekayla değiştirdi. Radyonun yayın yönetmeni bu hamleyi, yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri üzerine bir deney olarak tanımladı.



Krakow merkezli OFF Radio, bu hafta başında "sunucuların yapay zeka ile üretildiği Polonya'daki ilk deney" olduğunu duyurdu.

HEDEF KİTLE GENÇ DİNLEYİCİLER



İstasyon, yapay zeka sunucularının genç dinleyicilere ulaşmayı hedeflediğini ve kültürel, sanatsal ve sosyal konularda yayınlar yaptığını açıkladı.



"Emi, Kuba ve Alex" adlı Z kuşağı yapay zeka konuşmacılarından oluşan üçlünün sunduğu yeni programlar ülke genelinde ses getirdi.

İstasyonun açıklamasına göre, yapay zeka sunucuların her birinin kendi biyografileri ve kişilikleri "gazeteciler tarafından" yaratıldı.

FIRSAT MI TEHDİT Mİ?



İstasyonun yöneticisi Marcin Pulit, "Yapay zeka medya, radyo ve gazetecilik için bir fırsat mı yoksa tehdit mi? Bu soruya yanıt arayacağız." açıklamasında bulundu.



Ancak bu değişiklik, istasyonda daha önce program sunan gazeteci ve film eleştirmeni Mateusz Demski, 15 binden fazla kişinin imza verdiğini ve yüzlerce kişiden, özellikle de gençlerden bu deneye konu olmak istemediklerini belirten geri dönüşler aldığını söyledi.



İstasyonun yöneticisi Pulit ise gazetecilerin yapay zekâ nedeniyle işten çıkarılmadığını, dinleyici sayısının neredeyse sıfır olduğu için böyle bir adım attıklarını ileri sürdü.