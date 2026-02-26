Rahip açığını yapay zeka kapatacak, adı "Buddharoid"

Önceden programlanmış vaazlarla sınırlı kalmayan Buddharoid, gelişmiş dil modelleri sayesinde kullanıcılarla sohbetler gerçekleştirebiliyor. Tanıtım sırasında endişeli olduğunu dile getiren bir gazeteciye, Budizm öğretileri çerçevesinde “zihnini sakinleştirmesi ve düşüncelerini serbest bırakması” telkinlerinde bulunan robot, kişisel sorulara da dini çerçevede yanıt verebiliyor.

Kyoto Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu teknolojinin gelecekte insan rahiplerin geleneksel ritüellerine yardımcı olabileceği veya bu görevleri tamamen devralabileceği ifade edildi.

Japonya’da yaşlanan nüfus ve ilerde daralabileceği öngörülen iş gücüne bir çözüm olarak sunulan Buddharoid’in, bölgedeki dini kültürde bir paradigma değişimine yol açması öngörülüyor. Kyoto'da daha önce de vaaz veren robotlar kullanılmış olsa da, yapay zekanın insansı fiziksel hareket kabiliyetiyle birleştirerek tapınakta kullanılmasının ilgi çekeceği ve yararlı olabileceği belirtiliyor.