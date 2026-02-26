Rahip açığını yapay zeka kapatacak, adı "Buddharoid"
Buddharoid geleneksel kıyafetlerle bağdaşi kurarak oturuyor
Japonya’da araştırmacılar rahip açığını kapatmak amacıyla, Budist kutsal metinleri üzerine eğitilen ve yapay zeka ile çalışan "Buddharoid" isimli insansı robot geliştirildi.
Japonya'nın Kyoto Üniversitesi Toplumun Geleceği Enstitüsü’nden Profesör Seiji Kumagai liderliğinde bir insansı robot geliştirildi. Adı “Buddharoid”. Bir Budist tapınağında düzenlenen medya sunumuyla kamuoyuna sergilenen “robot rahip” yapay zeka ile çalışıyor.
Çin yapımı "Unitree G1" modeli üzerine kurulan ve "BuddhaBotPlus" isimli yazılımla güncellenen robot, Budist kutsal metinlerini içeren geniş bir veri tabanıyla eğitildi. Geleneksel Budist din adamı cübbesi giydirilen insansı robot, dini törenlerde dua pozisyonu alma, yürüme ve jest yapma gibi insani fiziksel hareketleri yapabiliyor. Buddharoid'in asıl marifeti ise yapay zeka destekli manevi rehberlik.
Buddharoid geleneksel kıyafetlerle yürüyor
Önceden programlanmış vaazlarla sınırlı kalmayan Buddharoid, gelişmiş dil modelleri sayesinde kullanıcılarla sohbetler gerçekleştirebiliyor. Tanıtım sırasında endişeli olduğunu dile getiren bir gazeteciye, Budizm öğretileri çerçevesinde “zihnini sakinleştirmesi ve düşüncelerini serbest bırakması” telkinlerinde bulunan robot, kişisel sorulara da dini çerçevede yanıt verebiliyor.
Kyoto Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu teknolojinin gelecekte insan rahiplerin geleneksel ritüellerine yardımcı olabileceği veya bu görevleri tamamen devralabileceği ifade edildi.
Japonya’da yaşlanan nüfus ve ilerde daralabileceği öngörülen iş gücüne bir çözüm olarak sunulan Buddharoid’in, bölgedeki dini kültürde bir paradigma değişimine yol açması öngörülüyor. Kyoto'da daha önce de vaaz veren robotlar kullanılmış olsa da, yapay zekanın insansı fiziksel hareket kabiliyetiyle birleştirerek tapınakta kullanılmasının ilgi çekeceği ve yararlı olabileceği belirtiliyor.