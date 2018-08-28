ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde başvuruyu yapacaklarını açıkladı.
İzmir 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemeleri, rahip Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazları reddetmişti.
PKK ve FETÖ adına faaliyette bulunmakla suçlanan ABD'li rahip Andrew Brunson 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Rahip Brunson'ın tutukluluk kararı sağlık sorunları dikkate alınarak 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti.
Rahip Brunson Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
NTV HaberDünya
ABD'li rahip Andrew Brunson ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.
ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde başvuruyu yapacaklarını açıkladı.