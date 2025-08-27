Rahipler manastırı bastı: "Başpiskoposun hayatı tehlikede"

Mısır'ın Sina Yarımadası Başpiskoposu Damianos, yayınlanan bir video mesajında, hayatının tehdit altında olduğunu belirterek Mısır ve Yunanistan hükümetlerine “onu olası tehlikelerden korumaları” için çağrıda bulundu.

Bu çağrı, dün kovulan muhalif rahiplerin kapıların dışında bekleyerek tekrar içeri girmeye çalıştıkları Saint Catherine Manastırı'nda gerginliğin yüksek olduğu bir dönemde geldi.

Yunan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre başpiskoposun yakınları, Damianos manastırın içindeyken, isyancı rahiplerin zorla içeri girmeye çalıştıklarını söyledi. İsyancıların, onun hayatını tehdit ettiği ve olası yasal işlemlerin sinyalini verdiğini ifade etti.

Son saatlerde defalarca yapılan yardım çağrılarına yanıt vermeyen Mısırlı polis yetkilileri, manastırın yakınında konuşlanmış durumda ancak şu ana kadar muhalifleri durdurmak için müdahale etmediler. Kaynaklar, isyancıların içeri girmesine izin verilmesi yönünde öneriler bile olduğunu belirtiyor.

Damianos'a karşı çıkan rahipler dünden beri manastırın dışında bekliyor. Başpiskopos dün manastırı ziyaret etmiş ve burada bir kez daha muhaliflerin uzlaşmaz tavrıyla karşılaşmıştı.

Diğer rahipler isyancıları uzak tutmayı başardı ancak manastırdaki kargaşa devam ediyor.

