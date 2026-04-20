Ralli aracı seyircinin arasına daldı. 1 ölü, 3 yaralı

Arjantin 'in Cordoba kentinde düzenlenen rallinin Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı araç, takla atarak seyircilerin arasına savruldu.

Kazada seyircilerden 25 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından final etabı iptal edildi, soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika Otomobil Sporları Konfederasyonu (CODASUR) tarafından FIA çatısı altında düzenlenen ralli şampiyonası, kıtanın en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor.

Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya'dan önde gelen pilotların katıldığı şampiyona, Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak nitelendiriliyor.

Rallinin önemli merkezlerinden biri olan Arjantin'in Cordoba eyaleti ise bu sporun en yoğun ilgi gördüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.