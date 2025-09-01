Ramallah'ta Gazze'deki açlık protesto edildi

Filistinli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine onlarca Filistinli, Ramallah'taki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önünde toplandı.



Göstericiler, Gazze'de İsrail'in devam eden suçlarını ve uluslararası toplumun sessizliğini kınayan pankartlar açtı.



Filistinli aktivist Ömer Assaf, "Bugün tüm Filistin halkı gibi bizim de mesajımız; İsrail'in yaklaşık 23 aydır sürdürdüğü soykırım, aç bırakma ve altyapıyı yıkma suçlarını durdurmak için dünyanın ve BM'nin harekete geçme zamanının geldiğidir." dedi.

"BM BU SUÇU DURDURMAZSA NE İŞE YARAR?"



Uluslararası kurumların sessizliğine tepki gösteren Assaf, "Dünyanın hak ve adaletin var olduğunu kanıtlamasının zamanı geldi. Aksi takdirde BM ve diğer uluslararası kurumlar bu suçu durdurmazsa ne işe yarar?" ifadelerini kullandı.



Assaf ayrıca, "Dünya halkları bizimle birlikte duruyor ve hükümetlerine, modern çağda eşi benzeri görülmemiş bu İsrail suçunu durdurmaları için baskı yapıyor." diye konuştu.

GAZZE ŞERİDİ KITLIĞA SÜRÜKLENDİ



İsrail, 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürükledi. Sınırın diğer tarafında yardım taşıyan binlerce tır beklerken Gazze Şeridi'nde her gün açlıktan insanlar ölüyor.



BM Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta yayımladığı raporda, Gazze kentinde kıtlık yaşandığını, eylül sonuna kadar bunun Deyr el-Belah ve Han Yunus’a da yayılabileceğini duyurmuştu.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 9 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldiği bildirmişti.