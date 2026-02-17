Ramazan öncesi skandal. Mescid-i Aksa imamı camiye alınmıyor

Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın imamlarından Şeyh Muhammed el-Abbasi, İsrail makamlarının kendisini külliyeye girişten men ettiğini duyurdu.

Abbasi, yasağın bir hafta süreyle geçerli olduğunu ve uzatılabileceğini belirtti. Pazartesi günü yürürlüğe giren kararın gerekçesi hakkında kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.

“RUHUMUZ EL AKSA'YA BAĞLI”

Abbasi, ciddi bir trafik kazası geçirdikten sonra bir yıl hastanede tedavi gördüğünü ve yaklaşık bir ay önce yeniden Mescid-i Aksa’ya döndüğünü ifade etti. Giriş yasağını “ağır bir durum” olarak nitelendiren Abbasi, “Ruhumuz El Aksa’ya bağlı. El Aksa bizim hayatımız.” dedi.

Bu hafta başlaması beklenen Ramazan ayında, geleneksel olarak yüz binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’da ibadet ediyor. İslam’ın en kutsal mekanlarından kabul edilen kutsal alan, 1967’de İsrail tarafından ele geçirilen ve daha sonra ilhak edilen Doğu Kudüs’te yer alıyor.

İZİN VE YAŞ KISITLAMASI TARTIŞMASI

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e giriş için özel izin gereken Filistinlilere 10 bin izin verilmesini tavsiye ettiklerini açıkladı. Ancak izinlerde yaş sınırlaması olup olmayacağına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Filistin Kudüs Valiliği ise izinlerin geçen yıl olduğu gibi erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş üstü kişilerle sınırlandırılacağı yönünde bilgilendirildiklerini açıkladı.

VAKIF ÇALIŞANLARINA DA YASAK

Valilik ayrıca, kutsal alanı yöneten Ürdün destekli İslami Vakıf’ın (Waqf) Ramazan öncesi rutin hazırlıkları yapmasının engellendiğini bildirdi. Gölgelik kurulması ve geçici sağlık kliniklerinin oluşturulması gibi çalışmaların durdurulduğu ifade edildi.

Bir Vakıf kaynağı da Ramazan öncesindeki hafta içinde 33 çalışanın Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklandığını söyledi.