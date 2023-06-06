Rammstein grubu cinsel tacizle suçlandı: Almanya Devlet Bakanı'ndan talimat

Almanya Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, dünyaca ünlü Alman rock grubu Rammstein'in solisti Till Lindemann hakkındaki cinsel taciz iddialarının hızla aydınlatılmasını istedi.

Rammstein grubu cinsel tacizle suçlandı: Almanya Devlet Bakanı'ndan talimat
Rammstein'den sahnede homofobi protestosu

Rammstein'den sahnede homofobi protestosu

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Roth, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, müzik, kültür ve diğer başka alanlarda ve istismarın yerinin olmaması gerektiğini söyledi.

Bazı genç kadınların yaşadıkları hakkında açıkça konuşma cesaretini bulduklarından memnuniyet duyduğunu aktaran Roth, Rammstein ve rock grubunun solisti Till Lindemann'a yönelik suçlamaların ciddiye alınarak hızlı ve kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

'da bazı siyasetçiler de konserlerde davranış kurallarının getirilmesini ve kadınlar için koruma alanlarının oluşturulmasını talep etti.

Öte yandan, DPA'nın haberine göre Rammstein grubu, Till Lindemann hakkındaki iddiaları araştırmak için bir avukatlık ofisini görevlendirdi.

RAMMSTEIN İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden Rammstein grubundan yapılan açıklamada ise iddialardan etkilendikleri ve konuyu ciddiye aldıkları belirtilerek, "Hayranlarımıza, konserlerimizde sahne önünde ve arkasında kendilerini rahat ve güvenli hissetmesinin bizim için önemli olduğunu söylüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rammstein grubunun Litvanya'nın Vilnius kentinde verdiği konserden sonra bazı kadınlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda özellikle Lindemann hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Konserler sırasında genç kadınlar seçilerek onlara konser sonrası eğlenceye katılıp katılmayacakları sorulduğu aktarılmıştı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kuzey İrlandalı Shelby Lynn (24) Vilnius'taki konser sonrası eğlencede kendisine uyuşturucu verildiğini ve ardından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

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