Raphael tablosundaki sır: Yapay zeka “yabancı eli” ortaya çıkardı

SONUÇ: AZİZ YUSUF'U FARKLI BİRİ ÇİZMİŞ

Yöntemin, Raphael tablolarını ayırt etmede daha önce yüzde 98 doğruluk sağladığı belirtiliyor. Bu çalışmada ise tablo yalnızca bütün olarak değil, tek tek yüzler üzerinden de incelendi.

Analize göre Madonna, Çocuk İsa ve Aziz Yahya figürleri Raphael’e ait görünürken, Aziz Yusuf’un yüzü bu sınıflandırmaya girmedi. Daha önceki tartışmalarda da bu yüzün diğerlerine kıyasla daha “zayıf” işlendiği dile getirilmişti.

Ugail, “Tablonun tamamını test ettiğimizde sonuçlar kesin değildi. Ancak parçaları ayrı ayrı incelediğimizde, Yusuf’un yüzünün büyük olasılıkla Raphael’e ait olmadığı ortaya çıktı.” dedi.

MODERN TEKNOLOJİNİN SANAT TARİHİNDEKİ ROLÜ

Çalışma, klasik sanat eserlerinin sırlarını çözmede modern teknolojinin oynadığı role yeni bir örnek olarak gösteriliyor.

1518-1520 yılları arasında tuval üzerine yapıldığı düşünülen Madonna della Rosa’da, Raphael’in tüm figürleri kendisinin çizmemiş olabileceğine dair şüpheler aslında 19. yüzyıl ortalarından bu yana dile getiriliyordu. Yapay zeka destekli bu analiz, söz konusu şüpheleri büyük ölçüde güçlendirmiş durumda.

Buna rağmen araştırma ekibi, yapay zekanın sanat uzmanlarının yerini almayacağını özellikle vurguluyor.