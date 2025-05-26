Rapor almak istedi, regl olduğunu kanıtlamak için pantolonunu çıkarması istendi

Çin’deki bir yüksek okulun hastalık izni almak isteyen bir öğrenciden regl olduğunu kanıtlamasını istediği, bunun için de pantolonunu çıkarmasını talep ettiği ileri sürüldü. Yaşanan olayın video görüntüleri viral oldu ve sosyal medyada tepkiye neden oldu.



BBC’nin haberine göre, olay, başkent Pekin’de yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve bir kliniğin içinde çekilmiş gibi görünen videoda genç bir kadının daha yaşlı bir kadına “Regl olan her kızın, hastalık raporu almak için pantolonunu çıkarıp size göstermesi mi gerekiyor?” diye sorduğu duyuluyordu. Kadın ise bu soruya yanıtında “Temelde evet. Bu, okulun bir kuralı” ifadelerini kullanıyordu.

Çin basını, videonun Gengdan Enstitüsü isimli yükseköğretim kurumundaki bir klinikte çekildiğini yazdı. Kurumdan yapılan açıklamada, çalışanların “protokolü takip ettiği” ifade edildi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise kadının özel hayatının ciddi bir şekilde ihlal edildiğini belirtti.



HEM VİDEO HEM AÇIKLAMA KALDIRILDI



Öğrenci ve okul BBC’nin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermezken, hem öğrencinin çektiği videonun hem de okulun açıklamasının kaldırıldığı görüldü. Her iki içerikten alınan ekran görüntüleri ise devlet medyası da dahil olmak üzere basında ve sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.



Gengdan Enstitüsü, 16 Mayıs tarihli açıklamasında, yaşanan olaya dair videoların “çarpıtılığını” savunmuş ve “gerçek olmayan videoları kötü niyetli bir şekilde yayanlara karşı” yasal yollara başvurma haklarının olduğunu iddia etmişti. Açıklamada ayrıca “klinik çalışma başlatılmadan önce öğrencinin izninin alındığı” ve “herhangi bir araç kullanılmadığı ya da fiziksel bir muayene yapılmadığı” ifade edilmişti.



“O ZAMAN PEDİ RAPORA YAPIŞTIRALIM”



Yaşanan olay, sosyal medyada kinayeli yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Başım ağrıyor. Ben de kafatasımı açıp paydos mu etmeliyim?” diye yazdı. Bir başka Weibo kullanıcısı ise “Sadece hijyenik pedi çıkarıp hastalık raporunun üzerine yapıştıralım” ifadelerini kullandı.



Olayın yaşandığı enstitüdeki bir çalışan, Dute News yerel haber sitesine yaptığı açıklamada, okulun “rapor almak için regl taklidi yapılmaması” için böyle bir kural yaratmış olabileceğini söylerken, bu açıklama da sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.

