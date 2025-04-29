Rapor: Almanya'da 13 milyon kişi yoksulluk sınırının altında

Paritaet Refah Derneği tarafından açıklanan raporda, Almanya'daki yoksul sayısının geçen yıl, 2023'e oranla yüzde 1,1 artarak toplam nüfusun yüzde 15,5'ine yükseldiği kaydedildi.



Bunun da Almanya'da yaşayan her 6 kişiden birinin yoksul anlamına geldiği belirtilen raporda, ülkede 2024'te 13 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edildi.



Raporda, 13 milyon kişiden 5,2 milyonunun önemli ölçüde maddi yoksunluk içinde olduğu, örneğin evlerini ısıtmaya ya da eski giysilerini değiştirmeye güçlerinin yetmediği bilgisi verildi.



Artan kiralar ve konut maliyetlerinin, Almanya genelinde yoksulluk oranlarının artmasında önemli bir etken olarak gösterildiği raporda, yoksul hanelerin yüzde 37'sinin gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını konuta harcayarak aşırı yük altında yaşadığına işaret edildi.



Raporda, yoksul hanelerin yüzde 25'inin gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamama gibi ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve bunun endişe verici olduğu belirtildi.



Paritaet Refah Derneği yöneticisi Joachim Rock, rapora ilişkin, "Son yıllarda satın alma gücünde yaşanan kayıp, bu durumdan etkilenen milyonlarca kişinin zaten zor olan mali durumunu daha da kötüleştirdi." ifadesini kullandı.



Rock, yeni kurulacak hükümetin yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi gündeminin en üst sırasına koyması gerektiğini vurguladı.



Almanya'daki medyan geliri enflasyondan arındırılmış haliyle 921 avro olarak belirlendi.



Ülkedeki yoksul sınıfında olanların yüzde 30'u ise yabancılardan oluşuyor.

