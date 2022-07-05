Rapor: Eyfel Kulesi paslandı, onarıma ihtiyacı var

Dünyanın önemli turistik yerlerinden Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Eyfel Kulesi’nin paslandığı ve tam onarıma ihtiyacı olduğu açıklandı. Yayımlanan raporda simge yapının 2024 yılında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatları için boyanacağı ve maliyetinin 60 milyon euro olacağı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 10:08

Rapor: Eyfel Kulesi paslandı, onarıma ihtiyacı var

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’nın başkenti ’te bulunan simge yapı Eyfel Kulesi’nde büyük yıpranma meydana geldiği açıklandı.

Fransız dergisi Marianne'in aktardığı gizli raporlara göre, Eyfel Kulesi’nde büyük paslanmalar meydana geldiği ve yeniden boyanmasının gerektiği bildirildi.

19. yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel tarafından inşa edilen 324 metrelik kule, her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçi ağırlarken, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerleri arasında yer alıyor.

Marianne tarafından alıntılanan uzmanların gizli raporları, anıtın kötü durumda olduğunu ve pasla dolu olduğunu söylerken, ismini vermeyen Eyfel yöneticisi, “Gustave Eiffel kuleyi ziyaret etse kalp krizi geçirirdi” dedi.

2024 yılında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatları nedeniyle yeniden boyanacak olan Eyfel Kulesi için maliyetin 60 milyon Euro olacağı aktarıldı.

Kulenin yeniden boyanmasının turistlere kapatmak anlamına geldiği belirten yöneticiler ise, söz konusu turizm gelir kaybının büyük olacağının altını çizdi.

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