Rapor: İklim değişikliği milyonlarca Avustralyalıyı tehdit edecek

Avustralya İklim Bakanı Chris Bowen, “Artık iklim değişikliği bir tahmin değil, yaşanan bir gerçeklik. Etkilerinden kaçmak için çok geç” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, sahil toplulukları için acil önlem çağrısı yaparken, mülk değerlerindeki kayıpların 2050’de 611 milyar Avustralya Doları’na, 2090’da ise 770 milyar dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

"SICAK KAYNAKLI ÖLÜMLER YÜZDE 400 ARTABİLİR"

Rapora göre, sıcaklıkların 3 derece artması halinde Sydney’de sıcak kaynaklı ölümler yüzde 400’den fazla artabilir. Ayrıca, birçok yerel canlı türü yeni koşullara uyum sağlamak ya da yok olmak zorunda kalacak. İklim Konseyi’nden Amanda McKenzie, bulguları “korkutucu” diye nitelendirerek daha iddialı iklim hedefleri ve kirletici projelerin durdurulması çağrısında bulundu.



Avustralya hükümeti son yıllarda emisyonları azaltma ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma yönünde adımlar atsa da, büyük fosil yakıt projelerine onay vermeye devam etmesi çevreci grupların tepkisini çekiyor. Hükümet ise gazın geçiş döneminde gerekli olacağını savunuyor.