Rapor: İngiltere'de dükkanlardan hırsızlık vakaları geçen yıl rekor kırdı

Ülkede 33 bin 500'den fazla dükkan ve iş yerinin haklarıyla ilgili çalışan ACS Birliği, "2023 Suç Raporu"nu yayımladı.



Rapor, İngiltere'de geçen yıl polise bildirilen hırsızlık vakalarının, 1 milyon 100 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.



Dükkan işletmecileri tarafından bildirilen en yaygın çalıntı ürünlerin, et, alkol ve şekerlemeler olduğu belirtilen raporda, bunların, tipik olarak uyuşturucu veya alkol bağımlılığı bulunan veya daha geniş organize suç gruplarının parçası olan kişilerce satılabilen yüksek değerli ürünler olduğu kaydedildi.



HAYAT PAHALILIĞI KRİZİ



İngiltere süper marketlerinde hırsızlığa karşı sahte kahve koyuldu Haberi Görüntüle Dükkanlardaki hırsızlıkların yüzde 63'ünün mükerrer suçlular tarafından işlendiğine işaret edilen raporda, iş yeri sahiplerinin yüzde 79'unun "hayat pahalılığı krizinin hırsızlık olaylarında artışa yol açtığını düşündüğü" aktarıldı.



Market çalışanlarının yüzde 87'sinin sözlü tacize maruz kaldığı da belirtilen raporda, iş yeri sahiplerinin, işlenen suçların sadece yüzde 16'sını polise bildirildiğinin tahmin edildiği vurgulandı.



Raporda ayrıca iş yeri sahiplerinin, geçen yıl suçların önlenmesine yönelik tedbirler için 228 milyon sterlin harcama yaptığına işaret edildi.



ACS, polis güçleri ve İngiliz hükümetine, perakende suçları ciddiye almaları ve yerel işletmeleri desteklemek için daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.