Rapor yayınlandı: Gizli Servis, Trump’a suikast öncesi güvenliği artırma taleplerini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2024’te yapılan başkanlık seçiminin öncesinde uğradığı suikast girişimi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de yayınlanan yeni bir rapor, Butler-Pensilvanya’da yaşanan suikast girişiminin öncesinde, eski ve mevcut başkanları korumaktan sorumlu olan Gizli Servis’e, Trump’ın güvenliğini artırma yönünde birden fazla talepte bulunulduğunu, tüm bu taleplerin ise reddedildiğini ortaya koydu.



CBS News haber kanalının aktardığına göre, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi’nin hazırladığı rapor, Trump’ın güvenlik ekibinden gelen “en az 10 talebin Gizli Servis tarafından ya reddedildiğini ya yerine getirilmediğini” gösterdi. İddiaya göre, söz konusu taleplerin arasında gelişmiş bir drone karşıtı sistem ve karşı keskin nişancılar da dahil olmak üzere “ilave kaynaklar” yer alıyordu.



“İLETİŞİM ZAAFLARI, İHMAL, HATALAR DİZİSİ…”



13 Temmuz 2024 tarihinde 20 yaşındaki Thomas Crooks isimli genç, Trump’a bir miting konuşması sırasında silahlı saldırıda bulunmuş, Trump bu esnada kulağından hafif yaralanmıştı. Olay yerindeki güvenlik görevlileri saldırıya müdahale etmiş, saldırganın yanı sıra mitinge katılan bir kişi öldürülmüştü. İki kişinin de ağır yaralandığı açıklanmıştı.



CBS News kanalında yayınlanan “Face the Nation with Margaret Brennan” programında konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul, Gizli Servis’in saldırıya müdahalesini “hatalar dizisi” olarak tarif etti.

Gizli Servis içinde bir “üzerini örtme kültürü” olduğunu savunan Senatör, başkanlık ettiği komitenin kaleme aldığı rapora işaret ederek, “Rapor, iletişim zaafları ve ihmalden oluşan rahatsız edici bir örüntünün önlenebilir bir trajedi ile sonuçlandığını ortaya koyuyor” diye konuştu.



Yaşanan durumun özrünün olmadığını söyleyen Paul, "şu ana kadar zaafların beraberinde getirdiği sonuçların durumun ciddiyetini yansıtmadığını" sözlerine ekledi.



ESKİ GİZLİ SERVİS ŞEFİ İDDİALARI REDDETTİ



Raporda, Trump’a yönelik suikast teşebbüsünün ardından eleştiri ve baskılar sonucu istifa eden Gizli Servis’in eski direktörü Kimberly Cheatle’a da suçlamalar yöneltildi. Buna göre, Cheatle, Kongre oturumunda verdiği ifadede, suikast girişiminin yaşandığı Butler mitinginin öncesinde “ABD Gizli Servis varlıklarına yönelik reddedilen hiçbir talebin olmadığını” söylemişti. Paul, bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını savundu.



Cheatle, rapordaki iddialara yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. “Hataların yapıldığını ve reforma ihtiyaç olduğunu” kabul eden Gizli Servis’in eski şefi, Trump’ın suikast teşebbüsüne uğradığı günün ise “bir olaylar fırtınası” olduğunu savundu.



Kongre’de suikast teşebbüsünden 10 gün sonra ifade verdiğini hatırlatan Cheatle, hem kendi personelinden hem de Trump’ın güvenliğinden sorumlu olan personelden aldığı bilgilerin ilave destek taleplerinin reddedilmediği yönündeki açıklamasını doğruladığını söyledi. ABD’li yetkili, hakkındaki yanlış ifade iddialarını da reddetti.

