Raylara düşen kayalar iki ülke arasındaki ulaşımı durdurdu

Fransa'nın İtalya sınırındaki Savoie bölgesinde heyelanda dağdan kopan büyük taşların raylara düşmesi sonucu bölgeyi İtalya'ya bağlayan tren seferleri 30 Ağustos Çarşamba'ya kadar durduruldu.

Raylara düşen kayalar iki ülke arasındaki ulaşımı durdurdu
Arşiv (AFP)

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Saint-Michel-de-Maurienne ve Modane bölgeleri arasında toprak kayması gerçekleşti.

Heyelanda Saint-Andre Dağı'ndan kopan kayalar dağın eteğindeki kara yolu ve raylara yığıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgedeki seferleri tamamen durduruldu.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de yoldan araçların geçişi sırasında heyelan oluyor ve akabinde bölgeden büyük bir toz bulutu yükseliyor.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, toprak kayması nedeniyle dağdan düşen kayaların raylar üzerine yığılması üzerine bölgede 'yı da kapsayan tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Çalışmalar nedeniyle seferlerin 30 Ağustos Çarşamba gününden önce başlamasının öngörülmediği belirtildi.

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