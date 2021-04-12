Real Madrid, Covid-19 sebebiyle dört günde 15 milyon euro kaybetti

Dünyanın en önemli takımlarından Real Madrid, geçtiğimiz dört gün içerisinde iki önemli karşılaşma oynayarak ikisini de kazandı. Önce Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u, sonra da İspanya ligi La Liga’da Barcelona’yı mağlup eden Real Madrid, bu iki maçta herhangi bilet ve mağaza satışı gerçekleştiremediği için dört günde 15 milyon euro zarar etmiş oldu.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 11:09

Real Madrid, Covid-19 sebebiyle dört günde 15 milyon euro kaybetti

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Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid, 4 gün içerisinde iki önemli müsabaka oynayan ve ikisinden de galip ayrıldı.

İlk olarak Salı günü Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Liverpool’u 3-1 mağlup eden Real Madrid, daha sonra Cumartesi günü ezeli rakibi Barcelona’yı El Clasico" mücadelesinde 2-1 yendi.

Bu iki karşılaşmayı da kendi evinde oynayan Real Madrid, Covid-19 sebebiyle maçlara seyirci alınmamasından ötürü dört gün içerisinde yaklaşık 15 milyon euro kaybetti.

International Business Times’ın haberine göre, Covid-19 sebebiyle stadyumlara seyirci alınmadığı şu günlerde Real Madrid’in normal şartlarda Liverpool mücadelesinde yaklaşık 10 milyon euro, Barcelona mücadelesinde ise yaklaşık 5 milyon zarar ettiği belirtildi.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN KULÜPLERDEN BİRİ

Dünyadaki en büyük rekabetlere sahne olan bu iki karşılaşmada galip gelen ancak 15 milyon zarar Real Madrid, finansal olarak dünyanın en büyük beş kulübünden biri olurken salgından da en fazla zarar gören kulüplerden biri konumunda.

Halihazırda iç saha maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadyumu’nu yenileme çalışmalarını sürdüren Real Madrid, söz konusu yenileme çalışmalarına yaptığı büyük harcamalar nedeniyle durgun bir transfer dönemi geçirmişti.  

 

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