Reality Show yıldızı, erkek arkadaşının başını kesti

Polis ekipleri, 17 Haziran’da Güney Avustralya’daki Port Lincoln kentinde bir apartman dairesinde çıkan küçük bir yangın ihbarına gittiklerinde 39 yaşındaki Julian Story’nin yakılmış ve parçalanmış cesedini banyoda buldu.

Araştırmacılar, Story’nin başına hala ulaşılamadığını ve ailenin cenaze sürecini tamamlayabilmesi için başın bulunmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

"BAŞINI BULUP TESLİM ETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Dedektif Başkomiser Darren Fielke, “Julian’ın ailesinin yaşadığı acıyı tahmin bile edemezsiniz. Başını bulup ailesine teslim etmek, onun huzur içinde uğurlanabilmesi için çok önemli” dedi.



Polis, olayın hemen ardından Chesser olduğu düşünülen, siyahlar içinde ve üç köpekle birlikte yürüyen bir kadının güvenlik kamerası görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı ve bölge halkından kamera veya araç kamerası kayıtlarını inceleyerek polise yardımcı olmalarını istedi.



Mahkeme belgelerine göre, Chesser cinayet suçlamasının yanı sıra insan kalıntılarını yok etmek ve bir polis memuruna saldırmakla da suçlanıyor.

"TRAVMA VE İSTİSMAR DOLU BİR HAYAT YAŞADI"

Daily Mail Australia’ya konuşan Chesser’in kardeşi Kiya-May, kardeşinin “travma ve istismar dolu bir hayat yaşadığını ve zihinsel sağlığının bu yüzden tamamen çöktüğünü” söyledi.



İlk duruşmada kefalet talebi reddedilen eski reality şov yıldızının şu anda bir akıl sağlığı gözaltı emri kapsamında tutulduğu bildirildi. Chesser’in Aralık ayında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.