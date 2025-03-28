Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı | Erdoğan: İki ülke arasındaki kardeşliğin nişanesi olacak

Gine’de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.



Erdoğan, “Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil, akıl ve imanla inşa edilen eserlerdir. Bu kıymetli eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacak.” dedi.