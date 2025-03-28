Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı | Erdoğan: İki ülke arasındaki kardeşliğin nişanesi olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine’de yapımı tamamlanan ve kendi adını taşıyan caminin açılışını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Erdoğan caminin iki ülke arasındaki kardeşliğin nişanesi olacağını söyledi.
Gine’de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Erdoğan, “Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil, akıl ve imanla inşa edilen eserlerdir. Bu kıymetli eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacak.” dedi.
Camide aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceğini söyleyen Erdoğan, “Bu eserin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.
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