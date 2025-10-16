Refah Kapısı'nda kriz: İsrail'in açlık savaşı bitmedi

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze 'nin Mısır 'la olan Refah Sınır Kapısı'nın halkın geçişine açılmasına yönelik hazırlıkların Mısır'la koordinasyon içinde devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, Refah Kapısı'nın sadece insanların geçişine açılacağı ve tarihin gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulacağı kaydedildi. Ordu, insani yardımın Refah sınır kapısından geçmeyeceğinin vurgulanması gerektiğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi ancak Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ölümcül koşullar devam ediyor. Anlaşmaya göre Gazze Şeridi'ne günde 600 kamyon insani yardım girmesi gerekiyor ancak şu an bu sayı 300'den az. Filistinliler hâlâ şiddetli açlık yaşıyor, ilaçlara ve tıbbi bakıma acil ihtiyaçları devam ediyor.

"YARDIMI AZALTIRIZ" TEHDİDİ



Hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin teslim sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle İsrail Refah sınır kapısını kapalı tutmak ve yardım malzemelerini azaltmakla tehdit etmişti.



Hamas, cenazelerin enkazda bulunması ve çıkarılmasının uzun zaman aldığını bildirdi. Filistinli grup, tüm canlı rehineleri ve bulabildikleri tüm cenazeleri teslim ettiklerini açıkladı.



Uydu görüntülerine göre dün yardım kamyonları Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda bekliyordu.



Reuters videosunda, dün şafak vakti Mısır sınırından Refah geçişine doğru hareket eden ilk kamyon grubu gösterildi. Bazı tankerler yakıt taşırken, diğerlerinde yardım yardım malzemeleri vardı.

ABD'Lİ YETKİLİ GAZZE'DEKİ ŞARTLARI KABUL ETTİ



ABD'li bir danışman Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada, "Gazze'deki karmaşayı anlamanız için oradaki koşulları görmeniz gerek. Gazze Şeridi yerle bir olmuş durumda, ayakta kalan çok az bina var. Enkaz çok büyük ve içinde çok sayıda patlamamış mühimmat var" diye konuştu.



Hamas'ın tüm ölü esirlerin cenazelerini teslim edememesinin anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini söyleyen ABD'li yetkili, bu konuda sahadaki koşulların belirleyici olduğunu, günlük olarak çıkarılan cenazelerin teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas'a yönelik tehdit içerikli bir açıklama yaptı. Trump, "Ateşkes anlaşmasına uymazlarsa, tek sözümle İsrail ordusu Gazze'deki savaşa yeniden başlar" dedi.