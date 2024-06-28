Refah'ın kapanmasından bu yana ilk tıbbi tahliye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Mayıs’ta Refah sınır kapısının kapanmasından bu yana dün ilk kez 21 hastanın tedavi edilmek üzere Gazze dışına gönderildiğini duyurdu.

Refah'ın kapanmasından bu yana ilk tıbbi tahliye

Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen ilk tıbbi tahliye ile ilgili konuştu.

Ghebreyesus,  “Dün 21 hastanın dışına tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, 7 Mayıs'ta Refah sınır kapısının kapatılmasından bu yana gerçekleşen ilk tahliye" açıklaması yaptı. 

Halen 10 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirten Ghebreyesus "Refah ve Karem Şalom da dahil olmak üzere mümkün olan tüm güzergâhlar üzerinden Mısır'a, Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'e ve gerektiğinde diğer ülkelere tıbbi tahliyelerin kolaylaştırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi. 

Tıbbi tahliyelerin sürdürülmesi ve sürecin güvenli, zamanında, şeffaf ve organize bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundıklarını söyleyen  genel direktör "Bu hastaların acilen Gazze'de alamayacakları hayat kurtarıcı özel bakıma ihtiyaçları vardır” ifadelerini kullandı. 

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