Refah'ta bombalı saldırı: "Ölü ve yaralılar için yeterli hastane yok"

İsrail ordusu, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı.

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İSRAİL'İN "GÜVENLİ BÖLGE" SALDIRILARI



Refah Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun daha önce "güvenli" dediği bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı ve bu saldırının İsrail ordusunun "güvenli bir yer bulunmasına" ilişkin iddialarını çürüttüğü kaydedildi.



Açıklamada, "Yerinden edilmiş sivillere yönelik katliam, İsrail'in Refah'taki cinayet ve yıkım operasyonlarını sürdürme konusundaki ısrarını, askeri saldırıların durdurulması ve sivillere saldırılmaması yönündeki tüm uluslararası talep ve kararları göz ardı ettiğini ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.



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ADALET DİVANI KARARLARI UYGULANMIYOR



Başta ABD olmak üzere, uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı önlemler alamadığı ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun "İsrail'e yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'ta daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.



UAD kararlarına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "her gecikmenin Filistinliler için daha fazla ölüm getirdiği" ifade edildi.