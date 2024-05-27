Refah'ta bombalı saldırı: "Ölü ve yaralılar için yeterli hastane yok"

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hükümlerine rağmen İsrail ordusu Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesinde saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

Refah'ta bombalı saldırı: "Ölü ve yaralılar için yeterli hastane yok"

ordusu, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 40 Filistinli öldü

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 40 Filistinli öldü

Haberi Görüntüle

İSRAİL'İN "GÜVENLİ BÖLGE" SALDIRILARI

Refah Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada ise ordusunun daha önce "güvenli" dediği bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı ve bu saldırının İsrail ordusunun "güvenli bir yer bulunmasına" ilişkin iddialarını çürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yerinden edilmiş sivillere yönelik katliam, İsrail'in Refah'taki cinayet ve yıkım operasyonlarını sürdürme konusundaki ısrarını, askeri saldırıların durdurulması ve sivillere saldırılmaması yönündeki tüm uluslararası talep ve kararları göz ardı ettiğini ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

Haberi Görüntüle

ADALET DİVANI KARARLARI UYGULANMIYOR

Başta ABD olmak üzere, uluslararası toplumun 'e karşı caydırıcı önlemler alamadığı ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun "İsrail'e yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'ta daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

UAD kararlarına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "her gecikmenin Filistinliler için daha fazla ölüm getirdiği" ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...