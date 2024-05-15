Refah'ta öldürülen yardım görevlisi için BM'den soruşturma

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü, Refah'ta bir BM aracına düzenlenen ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki ilk uluslararası BM çalışanının ölümüne neden olan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Waibhav Anil Kale adlı emekli bir Hint subayı olan personel, BM Güvenlik ve Emniyet Dairesi'nde çalışıyordu. Öldürüldüğü sırada Kale, saldırıda yaralanan bir meslektaşıyla birlikte Refah'taki Avrupa Hastanesi'ne gidiyordu.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarının soruşturma konusunda “ilgili makamlarla temas halinde” olduğunu ve cenazenin ülkesine getirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

ABD kararından döndü: İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni silah paketi Haberi Görüntüle

İSRAİL'İN REFAH OPERASYONU



İsrail, bir milyondan fazla insanın sığındığı güney Gazze'deki Refah'ın derinliklerine doğru ilerliyor ve güçler son ayların en şiddetli saldırı ile Gazze'nin kuzeyini vurmaya devam ediyor.



İsrail'in uluslararası müttefikleri ve yardım grupları, çok sayıda insanın sığındığı Refah'a karadan girilmemesi konusunda defalarca uyarıda bulundu.



Filistinliler bölgeden göç etmeye zorlanırken İsrail kalan dört Hamas taburunun Refah'ta saklandığını söylüyor.



BM: Refah'a saldırı uluslararası hukukla bağdaştırılamaz Haberi Görüntüle

"YARDIM ÇALIŞANLARI DA AĞIR BEDEL ÖDÜYOR"



Kale'nin ölümünün ardından Pazartesi günü bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “acil çözüm çağrısını” yineledi.



Guterres acil ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak Gazze'deki çatışmaların "sadece sivillere değil, insani yardım çalışanlarına da" ağır bir bedel ödetmeye devam ettiğini söyledi.