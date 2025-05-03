Refah'taki Kuveyt Hastanesi'nin bir haftalık tıbbi stoğu kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tüm sınır kapılarını kapatmasının üzerinden 60 gün geçmesinin ardından hastaneden yazılı açıklama yapıldı.



Yıllardır uyguladığı ablukanın ardından 19 aydır da saldırılarını sürdüren İsrail, özellikle 2 Mart'tan bu yana Gazze'deki Filistinlileri "aç ve susuz bırakma" politikasına devam ediyor.



Yardım malzemelerinin girişini engelleyen İsrail, sınır kapılarını kapatarak temel ihtiyaçlara erişimi tamamen durdurmuş durumda.



Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler, İsrail saldırıları ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra gıda ve ilaç sıkıntısıyla da mücadele ediyor.



Kuveyt Hastanesi, yaptığı açıklamada, "sağlık sisteminin çöküşü"nün eşiğinde olduğuna dikkat çekerek, ilaçlar, tıbbi malzemeler ve gıda maddelerindeki büyük eksiklikler nedeniyle ciddi bir tehlike altında olduklarını vurguladı.



Hastane, "temel ilaçların yüzde 75'inden fazlasının kaybolmuş durumda olduğu" bilgisine yer vererek, tıbbi personelin hastalara tedavi sunma yeteneğinin ciddi şekilde azaldığını bildirdi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI



Açıklamada, mevcut tıbbi stokların "ancak bir hafta yetecek kadar" olduğu ve hastanenin sağlık hizmetlerini sürdürmesinin "gerçekten ciddi şekilde tehdit altında bulunduğu" ifade edildi.



Hastane, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliklerinin acilen giderilmemesi durumunda, yoğun bakım ve kronik hastaların tedavisi dahil olmak üzere birçok sağlık hizmetinin durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.



Ayrıca hastane, uluslararası insani kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaparak, Gazze'de yaklaşan bir sağlık felaketini önlemek için hızlı bir çözüm talebinde bulundu.



Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, dünkü açıklamasında, İsrail'in uyguladığı kuşatma ve sınır kapılarının kapanmasının ardından, Gazze'deki insani operasyonların "tam çöküşün eşiğine geldiği" uyarısını yapmıştı.



Filistinli yetkililer ve BM temsilcileri, İsrail’in iki aydır sınır kapılarını kapatmasının, temel ihtiyaçların girişini engellemesinin büyük insani felaketlere yol açtığı konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495'e, yaralıların sayısının da 118 bin 366'ya yükseldiği açıklanmıştı.

