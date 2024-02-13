Refah'taki saldırılarda 2 gazeteci ağır yaralandı

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, Refah bölgesinde görev alan iki gazetecisinin saldırılar sırasında yaralandığını duyurdu.



Kuruluş, bir acil servis doktorunun ifadelerine dayandırdığı açıklamasında muhabir İsmail Abu Omar'ın sağ bacağının kesilmesi nedeniyle hayatının risk altında olduğunu, kameraman Ahmad Matar'ın ise çok sayıda yara ve şiddetli kanama yaşadığını söyledi.



Saldırılarda ağır yaralanan gazetecilerin durumu belirsizliğini koruyor.



Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdü Haberi Görüntüle