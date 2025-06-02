Rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 kişi öldü

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.



Yangının dün erken saatlerde San Jose Iturbe kasabasında başladığı belirtildi. Eyalet hükümeti, yangının sebebi hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, “Bağımlılıklarından kurtulmaya çalışırken ölen kişilerin aileleri ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” denildi. Yönetim, ölenlerin cenaze masraflarının da ödeneceğini belirtti.



YANGIN SIRASINDA MERKEZDE KİLİTLİYDİLER



Meksika basınına yansıyan haberlere göre, yangın ölen ve yaralanan kişiler, olay sırasında merkezde kilitli haldeydi.



Meksika’daki özel uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerinde, hastalar çoğu zaman kötü muameleye uğruyor. Çoğunlukla gizli olan bu merkezler aynı zamanda yeterince denetlenmiyor ya da finanse edilmiyor. Uyuşturucu rehabilitasyon merkezleri geçmişte bazı saldırıların hedefi olmuştu.



Hem tarım hem sanayi ile öne çıkan bir eyalet olan Guanajuato, aynı zamanda yıllardır Jalisco Yeni Nesil karteli ile Santa Rosa de Lima karteli arasındaki kanlı mücadelelere şahitlik ediyor. Guanajuato, ayrıca Meksika’da en fazla cinayetin işlendiği eyalet durumunda.



2020 yılında silahlı kişiler eyaletin başka bir kenti olan Irapuato’daki bir rehabilitasyon merkezine saldırarak 27 kişiyi vurarak öldürmüştü. 2010 yılında da 19 kişi ülkenin kuzeyindeki Chihuahua kentindeki bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen saldırıda ölmüştü.

