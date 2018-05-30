ABD’nin Florida eyaletinde 'rehber köpek' olan Eleanor 'Ellie' Rigby isimli 2 yaşında Labrador Retriever cinsi bir köpek Tampa İtfaiye Ekibi'nin yardımıyla havalimanında sahibiyle birlikte uçak beklerken 8 yavru dünyaya getirdi.

Ellie ve 'eşi' Nugget'ın sahibi kadın, Ellie'nin hamile olduğunu bildiğini ancak doğumun bu kadar yakın olduğunu tahmin etmediğini söyledi.

Philadelphia'ya uçmak üzere havalimanında bulunan ve birden genişleyen aile uçaklarını kaçırsa da Tampa İtfaiye Ekibi'nden Larry Glanton ve Natalie Brown'un yardımıyla başarılı bir doğum gerçekleştirdi

Havalimanı yetkilileri "Kapı F80'deki bu hanımefendi için oldukça zor bir gündü!" notuyla bu fotoğrafı paylaşırken Tampa İtfaiye Ekibi de Ellie'nin 8 yavrusuyla birlikte olduğu bir anı çektikleri videyu sosyal medyada paylaştı.

Ellie ve 'eşi' Nugget artık 7 erkek ve 1 kız yavru sahibi.