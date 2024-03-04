Rehine aileleri İsrail Meclisi'ne sessiz yürüyüş düzenledi

Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri bugün gerçekleştirdikleri eylemde, Knesset binasının önünde durup hep birlikte sevdiklerinin esaret altında olduğu gün sayısı olan 150'ye kadar saydı.



Daha sonra meclis binasının içine girdiler ve binanın koridorlarında uzun süre yürüdüler.



Aile üyelerinden bazıları her hafta çeşitli Knesset komitelerine katılarak rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.



54 gün sonra esaretten dönen Ofir Angel'ın dedesi Yosef Angel, Maliye Komitesi'nde konuştu. Angel, Yossi ve Eli Sharabi'nin ailelerini temsil ettiğini söyledi.



Angel, "Günler geçiyor, hiçbir şey olmuyor ve aileler boğuluyor. Birinizin istifasını gerektirse bile bir şeyler yapın, sorumluluğu alın ve direksiyonu başkasına verin ki 150 günün ardından bir şeyler olsun" diye konuştu.



Rehinelerin canlı olarak serbest bırakılması, öldürülenlerin ise gömülmek üzere iade edilmesi çağrısında bulunuldu.



עכשיו בכנסת,

צעדה שקטה וקורעת לב.

150 ימים. pic.twitter.com/YTxb9SFinz — Noa Shpigel (@NoaShpigel) March 4, 2024