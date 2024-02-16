Rehine aileleri yol kapattı: Hamas'la anlaşma çağrısı

Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri dün akşam, Tel Aviv'de bir ana caddeyi kapatarak, sevdiklerinin serbest bırakılması için Filistinli grup Hamas ile bir anlaşma yapması konusunda hükümete baskı yaptı.



İsrail Kanal 12'nin haberine göre "onlarca rehine ailesi ve İsrailli protestocular Savunma Bakanlığı merkezinin karşısındaki ana caddeyi kapatarak hükümetten Hamas ile rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı derhal imzalamasını talep etti."



Kanala göre, onlarca protestocu da Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması talebiyle hükümete karşı düzenlenen gösteri sırasında İsrail'in merkezindeki Herzliya kentinde sahil yolunu kapattı.



İsrail Yayın Otoritesine göre günün erken saatlerinde Tel Aviv'de düzenlenen bir basın açıklamasında, Gazze'deki rehinelerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine baskı yapmak üzere "mücadele önlemlerini" artırdıklarını duyurdu.



İsrail ordusu, geçen pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde iki rehineyi kurtarmasının ardından, 134 İsraillinin hala Gazze'de tutulduğuna inanıyor.

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