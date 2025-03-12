Rehine krizinde 27 ölü: Pakistan trenindeki 155 yolcu kurtarıldı

Pakistan'daki rehine olayının son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Pakistan güvenlik kaynakları bugün yaptıkları açıklamada, Belucistan eyaletindeki tren kuşatmasında 27 militanı öldürdüklerini ve yaklaşık 450 yolcudan 155 rehineyi kurtardıklarını bildirdi.



Operasyonun devam ettiği kaydedildi.

SALDIRIYI AYRILIKÇI BLA DÜZENLEDİ

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene dün silahlı saldırı düzenlenmişti.



Üç güvenlik yetkilisi, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada,



Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğruladı.



Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Masum yolculara ateş açan canavarlar hiçbir imtiyazı hak etmiyorlar" diye konuştu.