Dünyanın gözü bugün Ortadoğu'da...
İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 49'uncu gününde bu sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası da başladı.
Varılan anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 13 İsraillli ile 10 Tayland ve 2 Filipinli işçiden oluşan ilk rehine grubu Kızlıhaç yetkililerine teslim edildi.
Rehineler, ardından Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı yetkililer tarafından teslim alındı.
İsrail basını rehinelerin buradan Kerem Shalom Sınır Kapısı'na transfer edildiğini duyurdu.
Bunun karşılığında İsrail de rehin tuttuğu 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakıldığını doğruladı.
4 GÜNLÜK ATEŞKES
Gazze'de 4 gün sürecek ateşkes saat sabah 08.00'de başladı. Çatışmalara verilecek insani ara Gazze'nin hem kuzeyini hem güneyini kapsayacak. Öte yandan İsrail ordusu güneyden kuzeye geçişe izin vermiyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." dedi.
YARDIM KAMYONLARI GAZZE'YE GİRECEK
Gazze Şeridi'nin her yerine günde 200 kamyon yardım ve tıbbi malzeme taşınacak. Günde 4 yakıt tankeri de Gazze'ye girecek.
"ESAS HEDEF KALISI ATEŞKES"
Dört günlük ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını açıklayan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, esas hedeflerinin kalıcı ateşkes sağlanması olduğunu belirtti.
ATEŞKES ÖNCESİ BOMBARDIMAN
Ateşkes öncesi Gazze'de hava bombardımanı ve karada çatışmalar sürdü.
İsrailli askeri yetkililer, vurulan hedefler arasında askeri komuta merkezleri, yer altı tünelleri ve silah depolama tesislerinin yer aldığını duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise Gazze'de İsrail askerlerine karşı saldırılara ilişkin görüntüler paylaştı.
İsrail ordusuna ait zırhlıların imha edildiği öne sürüldü.
Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'nın müdürü gözaltına alındı. Muhammed Ebu Silmiyye'nin yönetimi altında hastanede Hamas'ın yoğun faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. Hamas, Silmiyye ve hastanedeki sağlık personelinin gözaltına alınmasını kınadı.
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