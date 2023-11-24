4 GÜNLÜK ATEŞKES

Gazze'de 4 gün sürecek ateşkes saat sabah 08.00'de başladı. Çatışmalara verilecek insani ara Gazze'nin hem kuzeyini hem güneyini kapsayacak. Öte yandan İsrail ordusu güneyden kuzeye geçişe izin vermiyor.



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.



Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." dedi.



YARDIM KAMYONLARI GAZZE'YE GİRECEK



Gazze Şeridi'nin her yerine günde 200 kamyon yardım ve tıbbi malzeme taşınacak. Günde 4 yakıt tankeri de Gazze'ye girecek.

"ESAS HEDEF KALISI ATEŞKES"



Dört günlük ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını açıklayan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, esas hedeflerinin kalıcı ateşkes sağlanması olduğunu belirtti.

ATEŞKES ÖNCESİ BOMBARDIMAN

Ateşkes öncesi Gazze'de hava bombardımanı ve karada çatışmalar sürdü.

İsrailli askeri yetkililer, vurulan hedefler arasında askeri komuta merkezleri, yer altı tünelleri ve silah depolama tesislerinin yer aldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise Gazze'de İsrail askerlerine karşı saldırılara ilişkin görüntüler paylaştı.



İsrail ordusuna ait zırhlıların imha edildiği öne sürüldü.

Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'nın müdürü gözaltına alındı. Muhammed Ebu Silmiyye'nin yönetimi altında hastanede Hamas'ın yoğun faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. Hamas, Silmiyye ve hastanedeki sağlık personelinin gözaltına alınmasını kınadı.