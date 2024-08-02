"Rehine takası için Rus ve Amerikan istihbaratı çok zorlu müzakereler yaptı"

Moskova, Ankara'da Rusya ile ABD dahil 7 ülke arasında yapılan rehine takasının FSB ve CIA arasında çok zorlu müzakerelerle gerçekleştiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Amerikalıları iyi niyet göstergesi olarak değil, kendi vatandaşlarının verilmesi karşılığında serbest bıraktığını belirtti.

"Rehine takası için Rus ve Amerikan istihbaratı çok zorlu müzakereler yaptı"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 'da yapılan rehine takas operasyonunun Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasında "çok zorlu" müzakerelerle gerçekleştiğini söyledi.

Peskov bugün, gazetecilere Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının yönetiminde Rusya ile Batı arasındaki takas operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus istihbaratı FSB ile Amerikan istihbaratı CIA arasında çalışma yürütüldüğünü belirten Peskov, "Bu çalışma, elbette çok zorlu müzakereleri, çok karmaşık anlaşma zincirlerinin oluşturulmasını, çok sayıda ülkenin katılımını gerektiriyordu" diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalıları iyi niyet göstergesi olarak değil, kendi vatandaşlarının verilmesi karşılığında serbest bıraktığını söyledi.

"UKRAYNA TAMAMEN FARKLI BİR DURUM"

Takasın Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşması imzalamak için taviz vermeye hazır olduğunun işareti olup olmadığı sorusunu cevaplayan Peskov, bunların "tamamen farklı durumlar" olduğunu vurguladı.

Sözcü "Ukrayna'dan ve daha karmaşık uluslararası sorunlardan bahsedersek bu, tamamen farklı bir konu. Tamamen farklı ilkeler var" diye ekledi.

Putin'in Rusya'ya teslim edilen vatandaşları kırmızı halı ve tören kıtasıyla karşılamasına ilişkin de yorum yapan Peskov, şöyle konuştu: "Bu, çok önemli. Bu, ülkelerine hizmet eden ve çok zorlu eziyetlerden sonra birçok kişinin sıkı çalışması sayesinde ana vatanlarına dönme fırsatını yakalayan insanlara bir övgüdür." 

Peskov, yurt dışında tutuklu kalan Rusların serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

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