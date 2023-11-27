Rehine takası kapsamı genişletilecek mi? Hamas'tan açıklama

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara" 2 gün daha uzatıldı.



Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını söylediklerini belirten Hayye, "Gazze'deki tüm direniş gruplarının ellerindeki esirlere ilişkin yapılan araştırmalardan sonra insani arayı 2 gün uzatabilecek kadar esirin tespit edildiğini" söyledi.



Hayye, çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesini öngören önceki mutabakattaki "çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi" şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.



Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 tırın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bu durumun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesi temennisinde bulundu. Hayye, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 tır girmesi gerektiğinin altını çizdi.



İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.



HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.



Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.



İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.



Katar, bu akşam, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.