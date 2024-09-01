Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nihai raporu açıklandı: Zorlu hava koşulları nedeniyle düşmüş

İran devlet medyasının bildirdiğine göre eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle düştü. Genelkurmay Başkanlığı, daha önce helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nihai raporu açıklandı: Zorlu hava koşulları nedeniyle düşmüş

'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıkladı.

İran devlet medyasının bildirdiğine göre Reisi ve beraberindekilerin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle düştü.

Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüştü. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte sekiz yetkili de yaşamını yitirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirdi.

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişti.

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