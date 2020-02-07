Rejim güçleri Serakib'de kontrolü ele geçirdi

Rusya destekli rejim güçlerinin İdlib'e yönelik harekatı hız kesmeden devam ediyor.



Rejim güçleri M4 ve M5 karayollarının kesiştiği, bölgenin en stratejik yerleşimi Serakib'de kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Tel Tukan'da bulunan 7 no’lu gözlem noktası da rejimin kontrol ettiği alanın içinde kaldı.



Böylece rejim kontrolündeki topraklarda bulunan Türk gözlem noktası sayısı 3'e yükseldi.



Rejim güçlerinin Serakib’den sonraki hedefinin Sarmin kasabası olması bekleniyor.



ESAD REJİMİ İDLİB'DE ATEŞLE OYNUYOR (DÜNYANIN HABERİ)