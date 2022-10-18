Rejimi eleştiren tweetler attı, 16 yıl hapis cezası aldı

Suudi Arabistan kökenli ABD vatandaşı Saad İbrahim Almadi, Florida'da yaşıyordu.
Kasım 2021'de ailesini ziyaret etmek için gittiği Riyad'da, son 7 yıl içinde attığı 14 tweet nedeniyle gözaltına alındı.
Almadi tweetlerinde Suudi yönetiminin politikalarını eleştiriyordu.
Almadi, krallığı istikrarsızlaştırmaya çalışmak, terörizmi desteklemek ve finanse etmekle suçlandı.
3 Ekim'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Almadi'ye cezası bitince başlamak üzere 16 yıl seyahat yasağı da verildi.
Almadi'nin oğlu, babasına hapishanede işkence edildiğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı'nı babasının davasını ihmal etmekle suçladı.