Rekorlar altüst oldu. Dev orkinos 3,2 milyon dolara satıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo’da bulunan Toyosu Balık Hali, her yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı.

Farklı bölgelerden tutulan birbirinden değerli balıkların görücüye çıktığı mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı.

KİLOGRAM BAŞINA 13 BİN DOLAR ÖDEDİ

En yüksek teklifi vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan "Kiyomura Corp." adlı firma kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

"Kiyomura Corp." balığın rekor maliyetine rağmen kendi bünyelerinde bulunan "Sushizanmai" restoran zincirinin şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunulacağını duyurdu.



Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinos balığının kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, "Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir" ifadelerini kullandı

2019 REKORU TAZELENDİ



Tokyo’daki geleneksel yeni yıl mezatında önceki rekor 2019 yılında kırılmış, 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu.