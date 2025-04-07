Reuters: ABD, üst düzey NATO Amiralini görevden aldı
Reuters'a konuşan kaynaklar, NATO'da üst düzey görevde bulunan bir Koramiralin görevden alındığını açıkladı.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, NATO'da üst düzey bir görevde bulunan kadın Koramiral Shoshana Chatfield'i görevden aldığı iddia edildi.
Reuters'a konuşan 3 kaynak tarafından verilen bilgiye göre, söz konusu görevden alma, Trump yönetiminin üst düzey yetkililere yönelik "ulusal güvenlik tasfiyesini" genişlettiği bir sürecin parçası.
Pentagon, konuyla ilgili olarak henüz resmi bir doğrulamada bulunmadı. Ancak kaynaklar, Chatfield’ın görevden alındığına dair müttefik ülkelere bilgilendirme yapıldığını belirtti.
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