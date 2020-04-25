Reuters: Çin, Kim Jong-un için Kuzey Kore'ye uzmanlar gönderdi

Uluslararası Haber Ajansı Reuters, konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ekibin gidişinin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un''un sağlığıyla ilgili olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kuzey Kore liderinin öldüğü iddialarıyla ilgiliyse Güney Kore istihbaratı bir açıklama yaptı. Kim Jong un'un yaşadığı ve yakında ortaya çıkabileceği belirtildi.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti.

VİDEO: KUZEY KORE LİDERİ'NİN DURUMU KRİTİK Mİ?