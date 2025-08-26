Reuters muhabirinden Gazze istifası

Kanada'da görev yapan Reuters muhabiri Valerie Zink, kurumunun İsrail’in gazeteci katliamı karşısındaki tutumunu eleştirerek istifa etti.

Zink, paylaşımında kestiği Reuters basın kartının fotoğrafına da yer verdi.

Son 8 yıldır Reuters'da çalıştığını yazan Zink, "Reuters'ın Gazze'de 245 gazetecinin sistematik bir şekilde öldürülmesini meşrulaştırma ve buna zemin hazırlama rolü nedeniyle" kurumdan ayrılmaya karar verdiğini vurguladı.

"GAZETECİLERE İHANET ETTİ"

"Reuters gazetecilere ihanet etti" diyen Zink, İsrail'in propaganda ve iddialarının gerçekliğini sorgulamadan yayımlayan Batı medyasının gazeteciliğin temel sorumluluklarını terk ettiğini ve Gazze'de gazetecilerin öldürülmesini mümkün hale getirdiğini de söyledi.

ABD medyasının ve Batılı haber ajanslarını İsrail'in propaganda taşıyıcıları haline geldiğini savundu.